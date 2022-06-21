Kıbrıscık'ta yağmur sebebiyle kayan toprak yolu kapattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kıbrıscık'ta yağmur sebebiyle kayan toprak yolu kapattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kıbrıscık'ta yağmur sebebiyle kayan toprak yolu kapattı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yoğun yağmur sebebiyle kayan toprak ve kayalar yolu kapattı.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yoğun yağmur sebebiyle kayan toprak ve kayalar yolu kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesi Argözü Ören mevkiinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle kayan toprak ve kayalar yolu kapattı. Yolun kapanmasıyla birlikte ilerleyemeyen sürücüler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen iş makineleri ile toprak ve kaya parçalarıyla kapanan yol trafiğe açıldı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bolu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title