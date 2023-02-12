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Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri Nurdağı'nda çalışmalarına devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri Nurdağı'nda çalışmalarına devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde portatif tuvalet kurulum faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde portatif tuvalet kurulum faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımız, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine portatif tuvalet kurulum faaliyetlerine aralıksız devam ediyor" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Gaziantep Kıbrıs 3. Sayfa Haberler

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