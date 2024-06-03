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Kıbrıs gazisi Ekrem Özer solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti

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Kocaeli'de yaşayan 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ekrem Özer, solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Özer'in cenazesi Derince Merkez Cami'de kılınacak namazın ardından askeri törenle Derince Şehitlik mezarlığında defnedilecek.

Kocaeli'de yaşayan Kıbrıs gazisi Ekrem Özer, solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Derince'de ikamet eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ekrem Özer bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Özer'in cenazesi, ikindi namazına müteakip Derince Merkez Cami'de kılınacak namazın ardından, askeri törenle Derince Şehitlik mezarlığında defnedilecek. Ekrem Özer'in çocuk babası olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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