KGYS ve PTS'de bir haftada 564 kural ihlali kayda alınıp ceza uygulandı Antalya'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi'ndeki (PTS) kameralarla, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerin araç tescil plakalarına cezai işlem uygulandı. Antalya'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi'ndeki (PTS) kameralarla, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerin araç tescil plakalarına cezai işlem uygulandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan KGYS ve PTS'deki kameralarla 6-12 Haziran tarihleri arasında kural ihlalleri yaptığı tespit edilen sürücülerin, kullandıkları araçların tescil plakalarına; emniyet kemeri kullanmama kuralı ihlalinden 516, seyir halinde iletişim cihazlarını ele alarak araç kullanma kuralı ihlalinden 48 adet olmak üzere toplam 564 adet Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edildi. Toplamda 121 bin 436 TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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