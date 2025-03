Kezzaplı Saldırı: Kadın Gözlerini Kaybetti

Avcılar'da 60 yaşındaki Şaban Kement'in yüzüne kezzap attığı talihsiz kadın yaşadığı dehşeti anlattı. İki gözünü birden kaybeden Şengül Selük, "Pusuda bekleyen adam yüzüme aniden bir şey atınca dünyam başıma yıkıldı. O an gözlerim kapandı. O adam olduğuna eminim çünkü bende gözü vardı. Ben ona yüz vermedim, kendisi babam yaşında. Dünyam başıma yıkıldı. Gözlerim görmüyor. Ağlıyorum, gözlerimden kan geliyor" dedi.

Olay, 19 Aralık 2024'te saat 07.00 sıralarından Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelmişti. Şaban Kement isimli 60 yaşındaki adam kendisinden 16 yaş küçük Şengül Selük'e (44) göz koyarak yakınlaşmak istemişti. Kadın, yaşlı adamı reddedince dehşeti yaşamıştı. Yaşlı adam reddedilmeyi hazmedemeyerek kadının yüzüne kezzap atmıştı. İki gözü de görmeyen kadın, yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, saldırgan 20 Şubat'ta polis ekiplerince Düzce'de yakalanmıştı. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kezzaplı saldırının ardından dünyası başına yıkılan Şengül Selük, o anları anlattı.

"Dünyam başıma yıkıldı, gözlerim görmüyor"

Saldırıya uğrayan Şengül Selük, "Sabah saat 07.05'te servise binmek için gidiyordum. Evimin önünden 5 dakika yürüme var. Servise geç kalıyordum, koşa koşa gidiyordum. Pusuda bekleyen Şaban Kement diye bir adam yüzüme aniden bir şey atınca dünyam başıma yıkıldı. 'Sen bana ne yapıyorsun, sen kimsin' diye çığlıklar içinde yardım istedim. O an gözlerim kapandı. Onun olduğuna da eminim çünkü benden gözü vardı. Ben ona yüz vermedim. Kendisi babam yaşında. O yaştaki adam bana göz koymuş. Ben de kesinlikle numarası yok. Asla da görüşmedim. Evime döndüm, gözlerim kapandı, kaldırımlara vurdum. Tellerden tutunmaya çalıştım. Yardım edin diye çığlıklar içinde ellerimi hep teller kesti. Çok büyük bir acı anlatamam size. Yengeme haber verin diye bas bas bağırdım. Komşularım geldi, beni arabaya attılar. Beni hastaneye götürdüler. Hiç bakmadılar bana. Esenyurt'a ikinci hastaneye götürdüler. İstifra ettim, bağırsaklarım ağzıma geldi. Dünyam başıma yıkıldı. Gözlerim görmüyor. Bağcılar'a, üçüncü hastaneye gittim. Orada benim tekrar dünyam başıma yıkıldı. Saçlarımı kestiler, gözlerim görmüyor. Bacaklarımdan parça alıp yüzüme yama yaptılar. 3 ayda sadece yüzümün belli bir yeri iyileşebildi. Şu an Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yatıyorum. Tedavim devam ediyor, ne olacağım belli değil. Ben 11 kere ameliyata girdim. Allah'ım bu çok büyük bir acı. Ben bunu hak etmiyorum. Ben yetimim, kimsem yok. Benim kimseye zararım yok. Ben sadece işime gidip geliyordum. Herkes beni çok iyi tanıyor. O şahsın bir an önce yakalanıp çok büyük bir ceza almasını istiyorum. Ben burada acı çekerken o elini kolunu sallayarak geziyor. Ailesinin de haberi var. Ailesinin evine gitsinler, sorgu sual etsinler. O şahsın yerini söylesin. Ben çok korkuyorum. Hastanede güvende olduğumu bile bile çok korkuyorum. Çok kötü günler yaşadım. Bunu bir Allah bir de ben biliyorum. Benim Allah'a güvenim sonsuz, ondan başka kimsem yok. Allah büyüktür, belki görürüm o hayalle yaşıyorum. Başka bir şey demiyorum, nefesim yetmiyor. Ağlıyorum, gözlerimden kan geliyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL