Kezzapla kendine zarar vermek isteyen şahsı polis etkisiz hale getirdi

MALATYA - Malatya'da eşinin ayrılma isteğine sinirlenen bir şahıs kezzap ve kesici aletle kendine zarar vermek istedi. Polisin etkisiz hale getirdiği şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, 11.45 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşayan 38 yaşındaki F.A. eşinin kendinden ayrılmak istediğini ileri sürerek site bahçe kapısı önünde yanında getirdiği plastik şişe içerisinde bulunan kezzap ve kesici aletle kendine zarar vermek istedi. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler şahsı ikna etmek için uzun bir süre dil döktü. Polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen bulunduğu yerden ayrılmayan şahsın bir anlık dalgınlığından yaralanan bir polis memuru şahsın elindeki materyallere copla vurarak şahsı etkisiz hale getirdi.

Polis ekipleri gözetiminde bölgede hazır bekletilen ambulansa alınan F.A. sağlık kontrolü için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaklaşık bir buçuk saat süren olayı bazı vatandaşlar pide yiyerek filim gibi izledi.