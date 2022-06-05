Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Bahçekaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalan Muzaffer Şimşek (70), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Bahçekaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalan Muzaffer Şimşek (70), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay saat 14.00 sıralarında Bahçekaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Muzaffer Şimşek (70) kendi için ağaç kesimi yapmaya başladı. Kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kalan adam ağır yaralandı. Yakınları tarafından kurtarılan Şimşek, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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