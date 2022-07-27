Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde orman işçisi kestiği ağacın altında kalarak feci şekilde can verdi. Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde orman işçisi kestiği ağacın altında kalarak feci şekilde can verdi. Olay Kurucaşile ilçesine bağlı Yaylacık mahallesinde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 47 yaşındaki orman işçisi Mustafa Top motorlu testere ile ağaç kesimi yaptığı sırada devrilen ağacın altında kaldı. Top'un olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Evli ve dört çocuk babası Top'un hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BARTIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kurucaşile Bartın 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.