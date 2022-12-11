Kestiği ağaç üzerine düşen şahıs öldü 3. Sayfa Haberleri Adana'nın Kozan ilçesine kestiği ağaç üzerine düşen şahıs hayatını kaybetti. Adana'nın Kozan ilçesine kestiği ağaç üzerine düşen şahıs hayatını kaybetti. Olay, Kozan'a bağlı Akkaya Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Ormanlık alanda kesim yapan Mustafa G. (54) çam ağacının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken Mustafa G.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adana Kozan 3. Sayfa Haberler

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