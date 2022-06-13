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Kestel'de uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kestel'de uyuşturucuya geçit yok

Bursa'da dur ihtarına uymayan araç ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Bursa'da dur ihtarına uymayan araç ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu yakalanan araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda polis ekipleri Yeni Mahalle Fatih Caddesi üzerinde bir araçtan şüphelenerek durdurmak istedi. Araç 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler, kovalamacanın ardından aracı yakaladı. Bu esnada araç içinde bulunan dört şahıstan ikisi koşarak kaçmaya çalıştı. Kaçan şahıslar fazla uzaklaşamadan kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede E.K.'nin hırsızlık suçundan, Z.C. isimli şahsın ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak' suçlarından arandığı tespit edildi. Diğer iki şahsın ise M.G. ve E.Ö. isimli şahıslar olduğu, dört şahsın da çok sayıda suç kaydının bulunduğu anlaşıldı. Şahıslar ve araç üzerinde yapılan aramada, 50 gram metanfetamin uyuşturucu maddeye ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen paralara el konuldu. Dört şahıs da 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Kestel Bursa 3. Sayfa Haberler

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