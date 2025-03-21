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Kesinleşmiş olan aranan 3 şahıs yakalandı

Kesinleşmiş olan aranan 3 şahıs yakalandı
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Gaziantep'te hırsızlık ve uyuşturucu suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 3 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık ve uyuşturucu suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 3 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, hırsızlık ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarından haklarında 10 ile 11 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.İ., E.Y. ve R.R. isimli şahıslar, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde saklandıkları adreslere yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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