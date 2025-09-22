Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Gaziantep'te Yakalandı
Gaziantep'te jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan E.D. isimli şahısı yakaladı. İlgili çalışmalar Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliği ile gerçekleştirildi. E.D., adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde yakaladı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa