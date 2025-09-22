Haberler

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Gaziantep'te Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Gaziantep'te Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan E.D. isimli şahısı yakaladı. İlgili çalışmalar Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliği ile gerçekleştirildi. E.D., adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde yakaladı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu, 4 ülkenin Filistin'i tanımasına tehditle karşılık verdi: Bekleyin ve görün

Netanyahu, 4 ülkenin Filistin'i tanımasına tehditle karşılık verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.