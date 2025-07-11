Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı

Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde silahla yağma suçundan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş. isimli şahıs ile uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, hırsızlık gibi 22 farklı suç kaydı bulunan ve 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde yakaladı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP