Kesinleşmiş hapis cezası vardı jandarma ekiplerince yakalandı - Haberler

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Kesinleşmiş hapis cezası vardı jandarma ekiplerince yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kesinleşmiş hapis cezası vardı jandarma ekiplerince yakalandı

Çeşitli suçlardan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çeşitli suçlardan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanma suçundan UYAP sisteminde kesinleşmiş 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs ekiplerce gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Jandarma, Sakarya, Sapanca, 3. Sayfa, Haberler

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