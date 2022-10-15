Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli hırsızlık yapınca yakalandı

Eskişehir'de gerçekleşen bir hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan şüphelilerden 5 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de gerçekleşen bir hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan şüphelilerden 5 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Odunpazarı İlçesi'nde A.M. isimli şahsa ait ikamette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. İkamette gerçekleşen 62 bin TL değerindeki hırsızlık olayının faillerinin olduğu tespit edilen S.C. ve K.G. isimli şüpheliler yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca tutuklanan şüphelinin önceki kayıtlarından da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR