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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Eskişehir'de nitelikli dolandırıcılık suçundan yakalama kaydı bulunan ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de nitelikli dolandırıcılık suçundan yakalama kaydı bulunan ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Aşağıiğdeağacı Mahallesi'nde yapılan teknik fiziki takip neticesinde yakalama kaydı olduğu tespit edilen A.A. yakalandı. 'Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan yakalama kaydı bulunan ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. gözaltına alındı. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Jandarma 3. Sayfa Haberler

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