Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler

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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 22 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 22 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Danişmentgazi Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, hakkında 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 22 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S. yakalandı.

K.S. polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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