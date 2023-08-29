Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs intihar etti

Isparta'da polisin yakalamak için operasyon düzenlediği 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan adam, kendisini silahla ağır yaralayarak intihar etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanmamak için intihar etti

6 saat polise direndi, pompalı tüfekle intihar etti

ISPARTA - Isparta'da polisin yakalamak için evine operasyon düzenlediği 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan adam kendisini silahla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Isparta'da merkeze bağlı Çelebiler Mahallesi 1414 sokakta dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hakkında mala zarar verme ve konut ihlali suçlarından 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mevlüt. Ö.'nün ikamet ettiği adresi polis ekipleri tespit ederek, yakalamak için operasyon düzenledi. Sokak polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatıldı. Pompalı tüfekle polis ekiplerine direnen şahıs 6 saat süren ikna çabalarının ardından kendisini vurdu. Ağır yaralanan Mevlüt Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.