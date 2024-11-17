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Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs İnegöl'de Yakalandı

Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs İnegöl'de Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan A.Y. polis ekipleri tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan A.Y.'yi kıskıvrak yakaladılar. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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