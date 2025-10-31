Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Bursa'da Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı barakada polis ekiplerince yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 10 milyon TL değerinde karşılıksız çekleri piyasaya verdiği için 21 yıl hapis cezası bulunan Murat İ.'nin (35) saklandığı yeri tespit ettiler. Kırsal Çeltikçi mahallesinde bir barakada saklanan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA