Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı - Haberler

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı Isparta'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) takibi neticesinde yakalandı. Isparta'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) takibi neticesinde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak JASAT tarafından istihbari çalışma yapıldı. Çalışma ve takip neticesinde, 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs, 7 Haziran tarihinde saklandığı yerde yakalanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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