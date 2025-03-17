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Uyuşturucu Taciri Gaziantep'te Yakalandı

Uyuşturucu Taciri Gaziantep'te Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri A.Ö.'yü yakaladı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, A.Ö. Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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