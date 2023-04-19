Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı
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Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç. isimli şüpheli şahıs, yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP