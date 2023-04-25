Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi yakalandı
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Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.
Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ile örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon sonucunda, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalanan şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP