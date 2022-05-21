Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı - Haberler

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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı -Kayseri polisi suçluya geçit vermiyor Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı

- Kayseri polisi suçluya geçit vermiyor

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği, kent merkezinde haklarında 'hırsızlık' ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik farklı adreslerde operasyon düzenledi. Operasyonda, 'cinsel istismar' suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K., hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.D., 'yaralama' suçundan 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.G., 'yaralama' suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S., 'basit yaralama' suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., 'cinsel taciz' suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.D., 'ailenin korunması kanununa muhalefet' suçundan gün 3 gün hapis cezası bulunan Ü.Ş. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 15 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 9 kişi de emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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