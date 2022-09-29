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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan, 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan V.T., kasten yaralama suçundan, 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.İ., hakaret suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan M.K., yaralama suçundan 6 ay hapis cezası bulunan C.Ç. ve disiplin hapsi çerçevesinde 10 gün hapis cezası bulunan H.B. ile birlikte toplam 25 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 kişi serbest bırakılırken, 5 kişi de cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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