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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Bu kapsamda haklarında "10 ile 12 yıl" arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş., A.Ö. ve A.Y. isimli şahıslar, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde saklandıkları adreslere yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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