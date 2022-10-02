Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi şok uygulamada yakalandı 3. Sayfa Haberleri Sakarya'da 'hırsızlık' ve 'kasten adam öldürme' suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi, polis ekiplerince geçekleştirilen şok uygulamada yakalandı. Sakarya'da 'hırsızlık' ve 'kasten adam öldürme' suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi, polis ekiplerince geçekleştirilen şok uygulamada yakalandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Adapazarı ilçesinde yapılan şok uygulamada, hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.P. ile kasten adam öldürme suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve üzerinden sahte kimlik çıkan M.K. yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Sakarya 3. Sayfa Haberler

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