Kesinleşmiş hapis cezaları vardı tutuklandılar - Haberler

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Kesinleşmiş hapis cezaları vardı tutuklandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kesinleşmiş hapis cezaları vardı tutuklandılar

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaali ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. ve N.A. isimli iki şüpheli jandarmaya teslim oldu. Şahıslar buradaki işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya, 3. Sayfa, Haberler

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