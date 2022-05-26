Kesinleşmiş hapis cezaları vardı tutuklandılar - Haberler

Kesinleşmiş hapis cezaları vardı tutuklandılar
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaali ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. ve N.A. isimli iki şüpheli jandarmaya teslim oldu. Şahıslar buradaki işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
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