Kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi yakalandı
3. Sayfa Haberleri
Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ile örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon sonucunda, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa