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Kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ile örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon sonucunda, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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