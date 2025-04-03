Kesinleşmiş cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak tutuklandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde silahlı yağma ve hırsızlık suçlarından 16 ayrı kaydı bulunan ve hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs ile kasten yaralama suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP