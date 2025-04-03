Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

Mart ayı enflasyonu belli oldu
Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur

Trump'ın ardından sahneye çıkıp dünyayı açık açık tehdit etti
Trump'tan dünyaya vergi yağmuru! Listede Türkiye de var

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran kararname! Listede Türkiye de var

Kesinleşmiş cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak tutuklandı

Kesinleşmiş cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde silahlı yağma ve hırsızlık suçlarından 16 ayrı kaydı bulunan ve hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs ile kasten yaralama suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.