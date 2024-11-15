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Kesinleşmiş 54 yıl cezası bulunan firari katil zanlısı yakalandı

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Kesinleşmiş 54 yıl cezası bulunan firari katil zanlısı yakalandı Gaziantep'te başta adam öldürme olmak üzere 13 ayrı suçtan hakkında 54 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarmanın şafak operasyonu ile yakalandı.

Kesinleşmiş 54 yıl cezası bulunan firari katil zanlısı yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te başta adam öldürme olmak üzere 13 ayrı suçtan hakkında 54 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarmanın şafak operasyonu ile yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, adam öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama ve yağma olmak üzere 13 ayrı suçtan hakkında 54 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.K. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese şafak vakti yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kesinleşmiş 54 yıl cezası bulunan firari katil zanlısı yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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