Kesinleşmiş 31 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı

Gaziantep'te hırsızlık, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, hırsızlık, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlar başta olmak üzere 6 ayrı suç dosyasından hakkında 31 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.B. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP