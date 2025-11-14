Kesinleşmiş 31 yıl cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 31 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.B isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
