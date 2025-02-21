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Kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Gaziantep'te 16 ayrı suçtan kesinleşmiş 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te 16 ayrı suçtan kesinleşmiş 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde yağma, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 16 ayrı suç kaydı ve hakkında 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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