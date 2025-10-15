Haberler

Kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası ve 55 suç kaydı ile aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası ve 55 suç kaydı ile aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve 55 suç kaydı ile aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep'te, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve 55 suç kaydı ile aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan hakkında 24 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 55 ayrı suç kaydı ile aranan H.K. isimli kadın şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.