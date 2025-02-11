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Kesinleşmiş 22 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı

Kesinleşmiş 22 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah ile mermi satın alma suçlarından hakkında 22 yıl kesinleşmiş cezası buluna bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah ile mermi satın alma suçlarından hakkında 22 yıl kesinleşmiş cezası buluna bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah ile mermi satın alma suçlarından hakkında 22 yıl kesinleşmiş cezası buluna bulunan A.M. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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