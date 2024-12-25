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Kesinleşmiş 20 yıl cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı

Kesinleşmiş 20 yıl cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 20 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.M. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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