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Kesinleşmiş 20 yıl cezası bulunan firari uyuşturucu taciri yakalandı

Kesinleşmiş 20 yıl cezası bulunan firari uyuşturucu taciri yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 20 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 20 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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