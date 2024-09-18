Gaziantep'te Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te hakkında 18 yıl 20 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. JASAT ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan hakkında 18 yıl 20 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP