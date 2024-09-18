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Gaziantep'te Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te Firari Hükümlü Yakalandı
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Gaziantep'te, hakkında 18 yıl 20 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E. isimli firari, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyon sonucunda Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste ele geçirilen F.E., adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te hakkında 18 yıl 20 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. JASAT ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan hakkında 18 yıl 20 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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