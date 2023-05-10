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Kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 ayrı hırsızlık suçundan toplam 17 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 ayrı hırsızlık suçundan toplam 17 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ali T. isimli şahsı yakalayıp kimlik bilgilerini sorguladı. Yapılan kontrolde şahsın biri 5 yıl 7 ay 15 gün diğeri ise 11 yıl 9 ay olmak üzere toplam 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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