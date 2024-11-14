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Kesinleşmiş 15 yıl cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı

Kesinleşmiş 15 yıl cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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