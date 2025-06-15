Kesinleşmiş 14 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı

Kesinleşmiş 14 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
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Gaziantep'te başkasına ait kredi kartını kullanarak dolandırıcılık yapan ve 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te başkasına ait kredi kartını kullanarak dolandırıcılık yapan ve 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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