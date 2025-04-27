Kesinleşmiş 13 yıl cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.N. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa