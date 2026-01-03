Kesinleşmiş 12 yıl cezayla aranan uyuşturucu tacirini jandarma yakaladı

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şehitkamil ilçesindeki çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan J.M. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP