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Gaziantep'te 11 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Gaziantep'te 11 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
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Gaziantep'te, 13 farklı dosyadan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Dolandırıcılık ve silahla tehdit suçları da dahil olmak üzere hakkında birden fazla suç dosyası bulunan H.A., Şehitkamil ilçesindeki saklandığı adreste gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

Gaziantep'te 13 farklı dosyadan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde dolandırıcılık ve silahla tehdit suçları başta olmak üzere 13 farklı dosyadan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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