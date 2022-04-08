Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs köyde yakalandı - Haberler

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Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs köyde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs köyde yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, JASAT ekipleri tarafından saklandığı köyünde yakalandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, JASAT ekipleri tarafından saklandığı köyünde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri ve Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan uzun süredir arana ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D.'nin (24) Taşköprü ilçesine bağlı Yavuç köyünde saklandığı tespit edildi. Şahıs saklandığı yerde ekipler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan H.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs köyde yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Taşköprü, JASAT, 3. Sayfa, Haberler

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