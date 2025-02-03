Kesinleşmiş 10 yıl cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP