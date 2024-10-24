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Kesinleşmiş 10 yıl cezası bulunan firari yakalandı

Kesinleşmiş 10 yıl cezası bulunan firari yakalandı
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Gaziantep'te çeşitli suçlardan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışma neticesinde hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma ile uyuşturucu madde ticareti yapma-sağlama suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

gaziantep Jandarma Güvenlik 3-sayfa

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