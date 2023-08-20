Kesim yaptığı sırada üzerine dal düşen muhtar yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kesim yaptığı sırada üzerine dal parçası düşen köy muhtarı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Köçekli köyünde Köy Muhtarı Fehmi Yüntem, ağaç kesimi yaptığı sırada ağaçtan kopan bir dal parçasının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralanan Köçekli Köyü Muhtarı Fehmi Yüntem, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Muhtar Yüntem'in beyin kanaması geçirdiği tespit edilmesi üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - KASTAMONU